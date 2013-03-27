Вор в законе «Галей» задержан в Национальном аэропорту «Минск»

Новости Беларуси. Вора в законе задержали белорусские правоохранители в Национальном аэропорту Минск. Криминального авторитета Дмитрия Галеева по прозвищу Галей депортировали из Западной Европы за нарушение миграционного законодательства. В международный розыск он был объявлен в 2005 году за вымогательство: Галей вместе с подельниками требовал 18 тысяч долларов у жителя Жодино.

Тогда удалось установить пятерых подозреваемых, в отношении которых было возбуждено уголовное дело. Троих задержали сразу, а Дмитрию Галееву и еще одному участнику группировки удалось скрыться за границей. Последний до сих пор находится в международном розыске. За совершенное преступление Галееву грозит срок до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.

К слову, это не первая успешная крупномасштабная операция наших правоохранителей. Только за два месяца вместе с российскими коллегами они арестовали четырех криминальных авторитетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вор в законе Дмитрий Галеев был передан в руки белорусских правоохранителей. Преступление совершено в 2003 году, в международном розыске беглец с 2005 года. 2013 год стал финальной точкой отсчёта следствия.

Как говорится, «широко известен в своих кругах». «Воровскую корону» 35-летний белорус получил ещё в 1998 году, правда, на Кавказе. В 2005 году Дмитрий Галеев, по прозвищу Галей, переехал к нашим соседям, в Россию. Позже — в Швецию, где и был задержан, а потом депортирован домой.

Вымогательство, квартирные кражи, хулиганство, подделка документов и незаконное хранение оружия. В поле зрения белорусских правоохранителей мужчина попадал не раз. В том числе и за тогда нашумевшее дело. 10 лет назад преступник и ещё 4 подельника угрожали жителю Жодино и требовали у него 18 тысяч долларов. В тот раз Галею удалось скрыться. Но очередной приезд в нашу страну уже попал в оперативные сводки.

Юрий Ткачук, заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД, подполковник милиции:

Данному лицу применяется совершение преступления по части 3 статье 208 за совершение вымогательства, совершенного еще в 2003 году, но установленного и возбужденного в 2005. Уже подельники и соучастники данного преступления, которое было совершено организованной группой, отбывают наказание. Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.