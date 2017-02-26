По факту взрыва на Скидельском сахарном комбинате возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Состояние всех пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате остается тяжелым. Накануне вечером троих пациентов доставили в Республиканский ожоговый центр в Минске. От подробных комментариев об их здоровье специалисты пока воздерживаются.

Еще две пациентки остаются в реанимации Гродненской больницы скорой помощи, врачи проводят консультации касательно дальнейших действий. Пока вопрос транспортировки пострадавших в столицу не рассматривается.

Все сотрудницы предприятия получили ожоги тела – от 50% и выше, а также баротравмы. Происшествие случилось в ночь с 24 на 25 февраля. В одном из цехов сахарного завода прогремел взрыв. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.