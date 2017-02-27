Нападение в ТЦ «Европа» в Минске: 27 февраля продолжатся слушания в Минском городском суде

Новости Беларуси. Уже менее чем через полчаса в Минском городском суде начнутся прения по делу о трагедии в торговом центре «Новая Европа». До 15 лет лишения свободы грозит 18-летнему обвиняемому в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство. За время слушаний (они начались 20 февраля) подсудимый признал свою вину, но не раскаялся.

Трагедия произошла в октябре 2016 года. Владислав Казакевич, войдя в торговый центр с бензопилой и топором, напал на продавцов. Одна женщина погибла на месте, вторая получила тяжелые травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.