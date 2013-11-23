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Взрыв на нефтепроводе в Китае: 50 человек погибли, 140 ранены

23 ноября 2013 15:40
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Новости Китая. Крупное ЧП в Восточном Китае. Во время ремонтных работ на нефтепроводе произошел взрыв. В результате начался пожар. По последним данным, его удалось локализовать. Погибли около полусотни человек. Еще около 140 пострадали. Из прилегающих районов эвакуированы почти два десятка тысяч местных жителей.

Причины ЧП пока не установлены. Есть информация, что нефть попала в залив, который выходит в море.  Площадь загрязнения составила около 3-х тысяч квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

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