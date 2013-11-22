Виновный в гибели 5 человек на озере Белое осужден на 6,5 лет колонии

Новости Беларуси. 6,5 лет колонии-поселения - такой приговор вынес Гомельский суд виновнику гибели 5 человек на озере Белое в Житковичском районе Гомельской области. Кроме того, преступник должен будет выплатить потерпевшим 950 миллионов компенсации. В счёт пойдут лодка, автомобиль, две квартиры и производственные площади, которые принадлежат осуждённому. Приговор вступит в силу через 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Варшук, начальник отдела статистики и анализа судебной практики Гомельского областного суда:

Суд признал данного гражданина виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации маломерных судов, повлекших по неосторожности смерть 5 человек, 3 из которых - малолетние дети. В соответствии с частью 2 статьи 316 УК РБ суд назначил наказание обвиняемому в виде 6,5 лет лишения свободы.

Трагедия произошла в июле текущего года в Гомельской области. Владелец катера нарушил правила безопасности движения во время водной прогулки. При совершении маневра на расстоянии 500 м от берега лодка опрокинулась и пошла на дно. На борту находилось девять человек. Пятеро погибли, трое из них дети.

В ходе расследования установлено, что плавсредство не прошло государственную регистрацию, находилось в технически неисправном состоянии и было перегружено более чем в два раза. К тому же на борту отсутствовали спасательные жилеты, а водитель был нетрезв.

Виновник происшествия полностью признал свою вину.