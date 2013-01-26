Взрыв на мусороперерабатывающем заводе в Бресте. Пострадали два человека

Новости Беларуси. Сообщение о том, что на мусороперерабатывающем заводе произошел взрыв, в оперативную дежурную службу поступило сегодня в 10.46.

Взрыв произошел в ангаре, где выгружают мусор для его последующей подачи на сортировочную ленту.

Сергей Дученко, начальник отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома:

Было установлено, что при разгрузке контейнера автомобиля, доставляющего мусор, произошел взрыв. В настоящее время по факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

Два работника предприятия получили ранения нижних конечностей, но сейчас их жизни вне опасности.

Вадим Головко, главный врач Брестской больницы скорой медицинской помощи:

У одного, 32-летнего, пострадавшего множественные раны обеих нижних конечностей. Произведена первичная хирургическая обработка. Его обследовали и уже отпустили домой. Второй, 45 лет, в состоянии похуже. Там перелом нижней трети обеих костей левой голени. Проводится оперативное лечение.

По словам руководства предприятия, работникам завода неоднократно приходилось сталкиваться со случаями, когда в мусоре находились боеприпасы или взрывчатые вещества. Люди выбрасывают их либо по незнанию, либо боясь ответственности за их незаконное хранение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.