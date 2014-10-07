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Взрыв метана произошел на шахте в Польше: госпитализированы около 20 человек

07 октября 2014 08:06
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Новости Польши. Взрыв метана произошел на одной из угледобывающих шахт в Польше. Госпитализированы около 20 человек. Состояние большинства пострадавших врачи оценивают как тяжёлое.

Пропавшими без вести числятся два человека.

На месте ЧП идёт поисково-спасательная операция. Согласно последней информации, всего в момент взрыва под землёй находились 37 человек.

Это не первое подобное происшествие: год назад из-за несчастного случая на этой шахте погибли 3 горняка.

Отметим, что шахта «Мысловице-Весола» работает на одном из крупнейших месторождений угля в Польше. Она была открыта в январе 2007 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв газа

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