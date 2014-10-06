Товарный поезд столкнулся с фурой в США и сошел с рельсов: пострадали два человека

Новости США. На северо-востоке американского штата Луизиана произошла крупная железнодорожная катастрофа. Товарный поезд на полном ходу столкнулся с фурой. От удара состав сошел с рельсов.

ЧП обошлось без жертв. Однако травмы различной степени тяжести получили машинист и его помощник. Они были госпитализированы. Водитель грузовика не пострадал.

Известно, что поезд перевозил аргон. Из-за опасений, что вагоны с газом могут взорваться, из зоны возможного поражения эвакуировали население. На месте инцидента работают специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.