Фура с мебелью сгорела на белорусско-украинской границе в ночь на 6 октября

Новости Беларуси. Случайность, неосторожность или поджог? 6 октября ночью в пункте пропуска «Новая Гута» – «Новые Яриловичи» сгорела фура. Автомобиль следовал из Украины в Россию и был загружен мебелью.

Первой загорелась кабина, далее огонь перекинулся на прицеп. На помощь белорусским пожарным выехали и их украинские коллеги.

К сожалению, к моменту прибытия огнеборцев спасать уже было нечего. Автомобиль был уничтожен вместе с грузом. Водитель не пострадал. Причина происшествия устанавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.