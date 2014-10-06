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Фура с мебелью сгорела на белорусско-украинской границе в ночь на 6 октября

06 октября 2014 10:37
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Новости Беларуси. Случайность, неосторожность или поджог? 6 октября ночью в пункте пропуска «Новая Гута» – «Новые Яриловичи» сгорела фура. Автомобиль следовал из Украины в Россию и был загружен мебелью.

Первой загорелась кабина, далее огонь перекинулся на прицеп. На помощь белорусским пожарным выехали и их украинские коллеги.

К сожалению,  к моменту прибытия огнеборцев спасать уже было нечего. Автомобиль был уничтожен вместе с грузом. Водитель не пострадал. Причина происшествия устанавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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