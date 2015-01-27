Взрыв газа в многоэтажном доме в Каменецком районе: один человек пострадал

Новости Беларуси. ЧП в Брестской области. В Каменецком районе в жилой многоэтажке произошел взрыв газа. Один человек пострадал. Мужчина с многочисленными ожогами находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. А вот дому досталось куда больше. Взрывной волной в нескольких квартирах выбило двери и стекла. На месте происшествия побывала съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гринчук сегодня входную дверь не открывает, а отставляет в сторону, а чтобы обезопасить себя от непрошенных гостей – подпирает ее креслом. Теперь, говорит мужчина, в том что родился «в рубашке» – не сомневается. Когда в квартире этажом ниже раздался взрыв и ударной волной вынесло абсолютно все стекла и зеркала, он был дома.

Александр Гринчук, сосед:

Подумал, может газ или что-то еще. Задымленность была – невозможно. Сразу кинулись все. Там пожар начался, на четвертом этаже. Тушить кинулись.

Разрушенная стена, разбитые зеркала, выбитые стекла, трещина в стене. Как выяснилось позже, в квартире на четвертом этаже, которая стала эпицентром взрыва, хозяева делали ремонт. Но вместо обновлённого интерьера получили значительные разрушения.

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:

По прибытии спасатели выяснили, что на четвертом этаже произошла вспышка газовой смеси. Повреждены три двери. Кроме этого, в трех соседних квартирах также повреждены три входные двери.

Ударная волна была такой силы, что в квартире на пятом этаже оказались повреждены все межкомнатные двери. А с балкона третьего на улицу вылетела оконная рама. Лишь чудом никто не пострадал..

Наталья Ракович, соседка:

Сильный был хлопок. Взрыв – двери вылетели.

В момент ЧП в квартире работали строители. В этот день они использовали несколько баллонов монтажной пены. Возможно, накопившиеся в результате её использования пары могли детонировать. Взрыв произошёл, когда один из работников включил свет.

25-летний мужчина получил телесные повреждения. Сейчас пострадавший находится в Брестской областной больнице с ожогами лица и рук.

Светлана Воронцова, врач ожогового отделения Брестской областной больницы:

В настоящее время состояние пациента удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Он получает адекватное, консервативное лечение.

Сейчас на месте ЧП работают специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям. Им предстоит сделать заключение об истинной причине взрыва. Кто и за чей счёт будет восстанавливать повреждённое имущество — пока этот вопрос остаётся открытым.