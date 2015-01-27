Снежная буря в США: в 6 штатах – чрезвычайное положение, отменено свыше 7 тысяч авиарейсов, закрыты школы

Новости США. Снежная буря обрушилась на северо-восточное побережье США. В шести штатах введено чрезвычайное положение. Отменено свыше семи тысяч авиарейсов. В воздушных гаванях застряли тысячи пассажиров. Перекрыт ряд дорог и автомагистралей. Приостановлена работа общественного транспорта.

Автомобилистам, которые решатся выехать на личном транспорте в непогоду, грозит штраф до 300 долларов. Жителей городов, оказавшихся во власти стихии, просят не выходить на улицу без крайней надобности. Не работают школы, многие учреждения закрылись раньше обычного.

Поступает информация о перебоях в энергосистеме. В целом снежная буря затронула около 60 миллионов человек. По прогнозам синоптиков, в ближайшие время в регионе может выпасть около метра снега. Кроме того, ожидается сильный ветер до 120 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.