Минск: водитель на «Ауди» устроил дрифтинг на Октябрьской площади

Новости Беларуси. Ночью 24 января сотрудники милиции задержали автомобиль «Ауди-100». Выехав на Октябрьскую площадь, водитель иномарки устроил дрифтинг, совершая на высокой скорости весьма опасные маневры и создавая своими действиями реальную угрозу прохожим.

Отдел информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

В автомашине находились три молодых человека, причем пассажиры были с явными признаками алкогольного опьянения. Законные претензии правоохранителей показались им несправедливыми, а предложение проследовать для разбирательства в Центральное РУВД было и вовсе воспринято «в штыки». Нецензурной бранью, угрозами незамедлительного увольнения и попытками схватить за обмундирование дело не ограничилось, один из нетрезвых пассажиров даже принял боевую стойку и попытался ударить милиционера. Впрочем, больших проблем омоновцам подобное проявление агрессии не доставило: с применением физической силы милиционеры задержали разбушевавшихся дрифтеров и доставили их в районное управление внутренних дел Центрального района г.Минска.

На правонарушителей составлены административные протоколы.

Напомним, подобный инцидент уже происходил в Минске в этом году. И также на Октябрьской площади. Тогда бдительные граждане выложили на сайте проекта «Перехват» ссылку на видеозапись незаконного дрифта. Нарушителями оказались граждане России.

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