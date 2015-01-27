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Минск: водитель на «Ауди» устроил дрифтинг на Октябрьской площади

27 января 2015 15:15
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Новости Беларуси. Ночью 24 января сотрудники милиции задержали автомобиль «Ауди-100». Выехав на Октябрьскую площадь, водитель иномарки устроил дрифтинг, совершая на высокой скорости весьма опасные маневры и создавая своими действиями реальную угрозу прохожим.

Отдел информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
В автомашине находились три молодых человека, причем пассажиры были с явными признаками алкогольного опьянения. Законные претензии правоохранителей показались им несправедливыми, а предложение проследовать для разбирательства в Центральное РУВД было и вовсе воспринято «в штыки». Нецензурной бранью, угрозами незамедлительного увольнения и попытками схватить за обмундирование дело не ограничилось, один из нетрезвых пассажиров даже принял боевую стойку и попытался ударить милиционера. Впрочем, больших проблем омоновцам подобное проявление агрессии не доставило: с применением физической силы милиционеры задержали разбушевавшихся дрифтеров и доставили их в районное управление внутренних дел Центрального района г.Минска.

На правонарушителей составлены административные протоколы.

Напомним, подобный инцидент уже происходил в Минске в этом году. И также на Октябрьской площади. Тогда бдительные граждане выложили на сайте проекта «Перехват» ссылку на видеозапись незаконного дрифта. Нарушителями оказались граждане России.

Экстремальное вождение, уверяют специалисты, уместно лишь в тех случаях, когда жизни других людей не подвергаются опасности.

Директор школы экстремального вождения о том, как вести себя на дороге зимой и не только. Смотрите видео.

# происшествия # Экстрим

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