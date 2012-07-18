Три человека погибли сегодня ночью под колёсами поезда

Новости Беларуси. Как сообщает МВД, в ночь с 17 на 18 июля на железной дороге Беларуси произошло три несчастных случая, в результате которых три человека погибли, один получил травмы тяжёлой степени.

На пешеходном переходе остановочного пункта Березина возле Борисова 26-летний мужчина и 36-летняя женщина пытались перебежать железнодорожные пути. Они не обратили внимания на поезд, который двигался со скоростью 100 км/ч. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение до полной остановки поезда, но было уже поздно. Борисовчане смертельно травмированы.

Трагедия произошла сегодня ночью на железнодорожном переезде остановочного пункта Летцы Витебской области. 31-летний неработающий житель деревни Малые Летцы Витебского района упал на рельсы с перрона. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Александр Марченко, пресс-секретарь УВД на транспорте:

Пострадавший доставлен в больницу с диагнозом: алкогольное опьянение тяжелой степени, перелом скуловой кости, травматический перелом латеральной стенки правой орбиты, контузия лёгкой степени, кровоизлияние.

В Могилевской области поезд сбил женщину, сидевшую на рельсах. По словам машиниста, во время движения поезда он заметил на рельсах какой-то предмет. Железнодорожник стал подавать светозвуковые сигналы. При экстренном торможении поезд не успел остановиться, 44-летняя жительница Горок от полученных травм скончалась на месте. По данному факту проводится проверка.

Транспортная милиция призывает соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Александр Марченко, пресс-секретарь УВД на транспорте:

Категорически запрещается переходить железнодорожные пути сразу после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии встречного поезда; стоять у края платформы; проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса; оставлять детей без присмотра; подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для перехода через занятый путь; переходить железнодорожные пути в неустановленных местах и перед движущимся поездом.