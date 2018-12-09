Под Ивацевичами женщина спасла из горевшего дома хозяйку и её внука

Новости Беларуси. 8 декабря примерно в полдвенадцатого ночи в деревне Гортоль Ивацевичского района загорелся жилой деревянный дом.

Как сообщает Брестское ОУМЧС, во время пожара в помещении находились 90-летняя владелица дома и её 42-летний внук. До прибытия спасателей им помогла 49-летняя женщина, ставшая очевидицей происшествия.

Мужчина и его бабушка осмотрены бригадой медиков, в госпитализации не нуждались.

Огнём повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка, имущество. Причина возгорания выясняется.

За дежурные сутки в Брестской области случились ещё два пожара. В обоих случаях горели хозяйственные строения. О пострадавших не сообщается.

На неделе в Ганцевичах произошёл пожар в одной из четырёхэтажек.