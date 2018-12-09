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Под Ивацевичами женщина спасла из горевшего дома хозяйку и её внука

09 декабря 2018 09:42
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Новости Беларуси. 8 декабря примерно в полдвенадцатого ночи в деревне Гортоль Ивацевичского района загорелся жилой деревянный дом.  

Как сообщает Брестское ОУМЧС, во время пожара в помещении находились 90-летняя владелица дома и её 42-летний внук. До прибытия спасателей им помогла 49-летняя женщина, ставшая очевидицей происшествия.  

Мужчина и его бабушка осмотрены бригадой медиков, в госпитализации не нуждались.  

Огнём повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка, имущество. Причина возгорания выясняется.  

За дежурные сутки в Брестской области случились ещё два пожара. В обоих случаях горели хозяйственные строения. О пострадавших не сообщается.  

На неделе в Ганцевичах произошёл пожар в одной из четырёхэтажек.  

Были эвакуированы 35 человек – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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