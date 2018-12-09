В Любанском районе Nissan врезался в дерево. Погибли два человека

Новости Беларуси. Днём 8 декабря в Любанском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, 32-летняя водитель Nissan двигалась по трассе Р-55. На 79 км могилёвчанка не смогла удержать автомобиль на дороге, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.