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В Любанском районе Nissan врезался в дерево. Погибли два человека

09 декабря 2018 12:23
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Новости Беларуси. Днём 8 декабря в Любанском районе произошло смертельное ДТП.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, 32-летняя водитель Nissan двигалась по трассе Р-55. На 79 км могилёвчанка не смогла удержать автомобиль на дороге, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.  

В Любанском районе Nissan врезался в дерево. Погибли два человека-1

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

В результате аварии погибли водитель и 60-летний житель Могилёва, ехавший в качестве пассажира.  

Ведётся проверка, выясняются детали происшествия.  

В Любанском районе Nissan врезался в дерево. Погибли два человека-4

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Осенью 2018 года в Mazda наехала на дерево. 

Зажатую в машине пассажирку доставали спасатели – подробности здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

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