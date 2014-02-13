Высшее штормовое предупреждение объявлено в Великобритании. Затоплены более 6 тысяч домов

Новости Великобритании. В Великобритании объявлено высшее штормовое предупреждение. На северо-западе Соединенного Королевства порывы ветра временами достигают 160 километров в час. Не прекращаются дожди. На данный момент затоплены более 6 тысяч домов, есть перебои в подаче электроэнергии, нарушено транспортное сообщение.

С начала года в стране выпало рекордное количество осадков за последние 250 лет. К спасательным работам привлечены тысячи военнослужащих. Только по предварительным подсчетам, наводнение обойдется экономике Великобритании в 3 миллиарда фунтов стерлингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.