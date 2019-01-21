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Минчанин провалился под лёд, пытаясь пройтись по Свислочи

21 января 2019 20:20
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Новости Беларуси. Короткий путь может стоить жизни. Минчанин решил сократить дорогу в районе улицы Коммунистической, пройдя по Свислочи, и провалился под лед, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчанин провалился под лёд, пытаясь пройтись по Свислочи-1

Выбраться самостоятельно у него не получилось. Тонущего успели спасти сотрудники МЧС, он был доставлен в больницу с переохлаждением.

С таким же диагнозом в реанимацию попал мужчина, который рыбачил на Комсомольском озере.

Спасатели напоминают: выходить на лед по-прежнему опасно.  

Минчанин провалился под лёд, пытаясь пройтись по Свислочи-4

Минчанин провалился под лёд, пытаясь пройтись по Свислочи-6

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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