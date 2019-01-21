Минчанин провалился под лёд, пытаясь пройтись по Свислочи

Новости Беларуси. Короткий путь может стоить жизни. Минчанин решил сократить дорогу в районе улицы Коммунистической, пройдя по Свислочи, и провалился под лед, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выбраться самостоятельно у него не получилось. Тонущего успели спасти сотрудники МЧС, он был доставлен в больницу с переохлаждением.

С таким же диагнозом в реанимацию попал мужчина, который рыбачил на Комсомольском озере.

Спасатели напоминают: выходить на лед по-прежнему опасно.