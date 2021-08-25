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​Вышел из машины, чтобы поправить груз. В Минской области был насмерть сбит мужчина

25 августа 2021 13:57
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Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом. Водитель на автомобиле LADA Vesta с прицепом ехал по автодороге в направлении Минск – Молодечно – Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

​Вышел из машины, чтобы поправить груз. В Минской области был насмерть сбит мужчина-1

На 39-м километре мужчина остановился, чтобы поправить перевозимый груз. Вместе с ним вышел пассажир. В этот момент на них наехала LADA Largus. В результате водитель LADA Vesta погиб на месте.

​Вышел из машины, чтобы поправить груз. В Минской области был насмерть сбит мужчина-4

Пассажир с тяжелыми травмами доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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