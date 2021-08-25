​Вышел из машины, чтобы поправить груз. В Минской области был насмерть сбит мужчина

Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом. Водитель на автомобиле LADA Vesta с прицепом ехал по автодороге в направлении Минск – Молодечно – Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На 39-м километре мужчина остановился, чтобы поправить перевозимый груз. Вместе с ним вышел пассажир. В этот момент на них наехала LADA Largus. В результате водитель LADA Vesta погиб на месте.