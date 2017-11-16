Нетрезвый житель Бреста выпал с балкона четвертого этажа и выжил

Новости Беларуси. Житель Бреста выпал с балкона многоэтажного дома.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления СК по Брестской области Дмитрия Иванюка, 14 ноября вечером 29-летний мужчина вышел на балкон, который находится на четвертом этаже, сел на перила, не удержался и упал вниз.
Мужчина был доставлен в больницу с тяжелой травмой.
Брестчанин находился в нетрезвом состоянии.
Проводится проверка.
Несколько лет назад 23-летний сибиряк упал с восьмого этажа, встал и ушел домой – подробности здесь.