Нетрезвый житель Бреста выпал с балкона четвертого этажа и выжил

Новости Беларуси. Житель Бреста выпал с балкона многоэтажного дома.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления СК по Брестской области Дмитрия Иванюка, 14 ноября вечером 29-летний мужчина вышел на балкон, который находится на четвертом этаже, сел на перила, не удержался и упал вниз.

Мужчина был доставлен в больницу с тяжелой травмой.

Брестчанин находился в нетрезвом состоянии.

Проводится проверка.