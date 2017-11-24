Угрожал беременной вспороть живот, кричал: Кто у тебя, мальчик или девочка? Шокирующая история в Бобруйске

Новости Беларуси. Выпил, взял нож, в тюрьму. В Бобруйске задержан 28-летний мужчина, который пришел в гости и устроил поножовщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сначала он угрожал беременной хозяйке квартиры, а затем расправился с ее заступником.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Кровавая драма произошла вот в этом доме. В гости к супружеской паре, которая ждет ребенка, пришли двое мужчин. После небольшого застолья началась ссора и выяснение взаимоотношений. Внезапно один из гостей взял в руки кухонный нож и стал угрожать вспороть живот жене хозяина квартиры. Женщина угрозы жизни и здоровья восприняла реально. Подробности произошедшего сейчас обсуждают соседи.

Татьяна Кондратьева, жительница Бобруйска:

Сипина жонка схавалась в туалет. Он хотел ей живот распороть. Давай посмотрим, кто у тебя, мальчик или девочка. Да. Она сама мне рассказывала, приходила сюда. В тот момент муж ненадолго вышел из дома. А когда вернулся, увидел много крови.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:

За женщину заступился пенсионер 1956 года рождения, который также являлся гостем в этом доме. Подозреваемый, держа в нож в руке, умышленно нанес несколько ударов ножом по различным частям тела заступнику. Сообщение в скорую помощь и в правоохранительные органы поступило от хозяев квартиры. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи пострадавший выжил.

Сейчас пострадавший пенсионер находится в реанимации городской больницы. Ему сделана операция. Потребовалось переливание крови, которой он много потерял. В общей сложности нападавший нанес мужчине около десятка ударов ножом в область груди и спины. Это цена здоровья беременной женщины. Все обстоятельства сейчас выясняет Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета. Опрашиваются свидетели, проводятся экспертизы. Подозреваемый помещен в следственный изолятор. Это 28-летний житель Бобруйска, нигде не работающий, ранее уже судимый за кражу.