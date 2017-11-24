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Угрожал беременной вспороть живот, кричал: Кто у тебя, мальчик или девочка? Шокирующая история в Бобруйске

24 ноября 2017 15:50
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Новости Беларуси. Выпил, взял нож, в тюрьму. В Бобруйске задержан 28-летний мужчина, который пришел в гости и устроил поножовщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала он угрожал беременной хозяйке квартиры, а затем расправился с ее заступником.

Угрожал беременной вспороть живот, кричал: Кто у тебя, мальчик или девочка? Шокирующая история в Бобруйске-1

Юрий Прокопенко, СТВ:
Кровавая драма произошла вот в этом доме. В гости к супружеской паре, которая ждет ребенка, пришли двое мужчин. После небольшого застолья началась ссора и выяснение взаимоотношений.

Внезапно один из гостей  взял в руки кухонный нож и стал угрожать вспороть живот жене хозяина квартиры. Женщина угрозы жизни и здоровья восприняла  реально. Подробности произошедшего сейчас обсуждают соседи.

Угрожал беременной вспороть живот, кричал: Кто у тебя, мальчик или девочка? Шокирующая история в Бобруйске-4

Татьяна Кондратьева, жительница Бобруйска:
Сипина жонка схавалась в туалет. Он хотел ей живот распороть. Давай посмотрим, кто у тебя, мальчик или девочка. Да. Она сама мне рассказывала, приходила сюда.

В тот момент муж ненадолго вышел из дома. А когда вернулся, увидел много крови.

Угрожал беременной вспороть живот, кричал: Кто у тебя, мальчик или девочка? Шокирующая история в Бобруйске-7

Угрожал беременной вспороть живот, кричал: Кто у тебя, мальчик или девочка? Шокирующая история в Бобруйске-9

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:
За женщину заступился пенсионер 1956 года рождения, который также являлся гостем в этом доме. Подозреваемый, держа в нож в руке, умышленно нанес несколько ударов ножом по различным частям тела заступнику. Сообщение в скорую помощь и в правоохранительные органы поступило от хозяев квартиры. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи пострадавший выжил.

Угрожал беременной вспороть живот, кричал: Кто у тебя, мальчик или девочка? Шокирующая история в Бобруйске-12

Сейчас пострадавший пенсионер находится в реанимации городской больницы. Ему сделана операция. Потребовалось переливание крови, которой он много потерял. В общей сложности нападавший нанес мужчине около десятка ударов ножом в область груди и спины. Это цена здоровья беременной женщины.

Все обстоятельства сейчас выясняет Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета. Опрашиваются свидетели, проводятся экспертизы. Подозреваемый помещен в следственный изолятор.

Это 28-летний житель Бобруйска, нигде не работающий, ранее уже судимый за кражу.

Угрожал беременной вспороть живот, кричал: Кто у тебя, мальчик или девочка? Шокирующая история в Бобруйске-15

Юрий Прокопенко: 
Его действия квалифицированы как покушение на убийство. Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье «Угроза убийством». Если следствие докажет вину подозреваемого, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

# происшествия # Фотофакт # Покушение # Оксана Соленюк # Юрий Прокопенко # Татьяна Кондратьева

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