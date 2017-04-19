Врачу из Могилева, делавшему поддельные больничные, может грозить до 10 лет тюрьмы и конфискация имущества

Новости Беларуси. Врач-хирург из Могилева на протяжении двух лет занимался выдачей фиктивных больничных листков. А со своих так называемых пациентов брал за это деньги. Теперь доктор предстанет перед судом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Следствие установило: всего врач одной из Могилевских поликлиник выписал 117 ложных листков нетрудоспособности. Это предварительная цифра, она может увеличится.

У хирурга была своя такса. Сумма взяток варьировалась в зависимости от нужного диагноза и количества дней больничного. Здоровый человек платил от 18 до 50 рублей и на работу мог не ходить.