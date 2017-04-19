Врачу из Могилева, делавшему поддельные больничные, может грозить до 10 лет тюрьмы и конфискация имущества
Новости Беларуси. Врач-хирург из Могилева на протяжении двух лет занимался выдачей фиктивных больничных листков. А со своих так называемых пациентов брал за это деньги. Теперь доктор предстанет перед судом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Следствие установило: всего врач одной из Могилевских поликлиник выписал 117 ложных листков нетрудоспособности. Это предварительная цифра, она может увеличится.
У хирурга была своя такса. Сумма взяток варьировалась в зависимости от нужного диагноза и количества дней больничного. Здоровый человек платил от 18 до 50 рублей и на работу мог не ходить.
Такой услугой воспользовались 70 жителей Могилева.
Оксана Соленюк, официальный представитель Управления Следственного комитета по Могилевской области:
Один из его пациентов 12 раз находился на больничном, из них 8 раз – фиктивно.
Что касается диагнозов, которые ставил доктор, то это были либо ушиб стопы, либо ушиб локтя.
Соответственно, такие диагнозы, а также частое отсутствие на рабочем месте вызвали подозрение у сотрудников кадрового аппарата одного из предприятий города, где работал один из его пациентов.
В поликлинике давать комментарии по поводу деятельности своего бывшего врача отказываются. До вынесения приговора судом. Первое заседание состоится уже скоро, предварительное расследование окончено. Материалы уголовного дела переданы в суд.
Юрий Прокопенко:
Предприимчивый хирург сейчас находится под стражей. Он обвиняется в получении взятки и служебном подлоге.
50-летнему мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.