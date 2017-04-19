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На стройплощадке в Минске рабочий упал с перекрытия 8-го этажа и погиб

19 апреля 2017 12:10
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Новости Беларуси. Мужчина погиб на стройке в Минске. Трагедия произошла во вторник вечером.

Строитель упал с перекрытия восьмого этажа. Ему было 52 года.

Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Управлением Следственного комитета по г. Минску, проводится доследственная проверка по факту смерти рабочего, 1964 года рождения, на одном из строительных объектов расположенных на ул. Петра Мстиславца в Первомайском районе столицы. Рабочий подрядной организации упал с перекрытия 8 этажа при проведении монтажных работ.

Назначен ряд экспертиз, изъята техническая документация, регламентирующая порядок выполнения работ.

# происшествия # Гибель рабочего # Алексей Климович

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