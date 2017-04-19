В Минском районе водитель легковушки не рассчитал скорость и врезался в грузовик

Вероятный виновник аварии – водитель легковушки, который не рассчитал скорость и врезался грузовое авто.

Новости Беларуси. Легковушку и грузовое авто столкнулись в Пристоличье на дороге Новый Двор–Михановичи–Пятевщина.

Пострадал водитель грузовика. 34-летний минчанин доставлен в больницу.

Кстати, известно что за рулем он был не пристегнут. По факту аварии проводится проверка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.