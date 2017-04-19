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В Минском районе водитель легковушки не рассчитал скорость и врезался в грузовик

19 апреля 2017 15:32
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Новости Беларуси. Легковушку и грузовое авто столкнулись в Пристоличье на дороге Новый Двор–Михановичи–Пятевщина. 

Вероятный виновник аварии – водитель легковушки, который не рассчитал скорость и врезался грузовое авто. 

В Минском районе водитель легковушки не рассчитал скорость и врезался в грузовик-1

Крупногабаритное траснапртное средство вылетело в кювет. 

Пострадал водитель грузовика. 34-летний минчанин доставлен в больницу. 

Кстати, известно что за рулем он был не пристегнут. По факту аварии проводится проверка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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