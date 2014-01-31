Экс-руководителю «Технобанка» дали 7 лет колонии усиленного режима, все имущество конфискуют

Новости Беларуси. Бывший председатель наблюдательного совета ОАО «Технобанк» Владислав Коцаренко приговорен 31 января 2013 года к семи годам лишения свободы с отбыванием в условиях усиленного режима.

Напомним, Владислав Коцаренко был задержан в Минске в начале марта 2012 года. Как выяснилось, обвиняемый оказывал пособничество должностным лицам ряда белорусских субъектов хозяйствования в уклонении от уплаты налогов. 5 руководителей частных структур, которые работали в одной цепочке с Коцаренко, 4 года уклонялись от налогов. По этому факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи 243 уголовного кодекса предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

С деятельностью банка, по данным следствия, преступления Владислава Коцаренко не связаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Архиреев, начальник следственного управления УСК по Минску (в интервью СТВ в марте 2012):

Его действия заключались в том, что он посредством подконтрольных ему лжепредпринимательских структур, зарегистрированных как на территории Республики Беларусь, так и Российской Федерации, имеющих расчетные счета в прибалтийских банках, оказывал содействие в уклонении от уплаты налогов, предоставляя реквизиты, подложные документы, а также право пользоваться подконтрольными ему расчетными счетами лжепредпринимательских структур. Общий размер ущерба, причиненного бюджету Республики Беларусь в результате преступной деятельности привлекаемых к уголовной ответственности лиц, составляет более семи миллиардов белорусских рублей.