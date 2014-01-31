Пожар в общежитии «Белкоммунмаша»: из-за обогревателя или утюга сгорела квартира, все вещи, в том числе ЖК-телевизор и принтер

Новости Минска. Днем 30 января спасаться от огня пришлось жителям улицы Солтыса. Там загорелось общежитие. Возгорание началось в одной из комнат на пятом этаже. Помещение выгорело полностью, поврежден весь этаж.

К счастью, в пожаре никто не пострадал, однако спасателям пришлось эвакуировать 70 человек. Так как хозяев злополучной комнаты во время пожара не было дома, не исключено, что причиной возгорания могли стать оставленные включенными электроприборы (какие точно - неизвестно), сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Череда серьезных пожаров дали повод городским властям еще раз обратить внимание на соблюдение мер предосторожности и обеспечение безопасности в жилых домах и квартирах. Ежедневно столичные спасатели проводят рейдовые проверки противопожарного состояния общежитий. В рейтинге самых опасных нарушений — одновременное использование сразу нескольких электроприборов и эксплуатация самодельных обогревателей.