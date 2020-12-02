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Возле Фаниполя погиб мужчина. Его сбили 5 машин

02 декабря 2020 14:23
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Новости Беларуси. Авария в Дзержинском районе – погиб пешеход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ДТП произошло недалеко от Фаниполя на 24-м километре трассы Минск – Дзержинск.

Возле Фаниполя погиб мужчина. Его сбили 5 машин-1

31-летний мужчина, разговаривая по мобильному телефону, перебегал проезжую часть в неположенном месте и попал под колеса машины, после чего его сбили еще четыре машины. Мужчина скончался на месте.

В результате аварии на дороге образовалась пробка в несколько километров. Движение по трассе в сторону Минска было полностью закрыто. Сейчас оно восстановлено.

Возле Фаниполя погиб мужчина. Его сбили 5 машин-4

Известно, что погибший неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в качестве пешехода.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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