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Ущерб более 1200 рублей. В Минске пьяный студент прыгал по машинам на парковке

01 декабря 2020 19:12
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Новости Беларуси. Пьяный студент прыгал по припаркованным автомобилям в одном из дворов Ленинского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В это время на мобильный его снимали друзья.

Ущерб более 1200 рублей. В Минске пьяный студент прыгал по машинам на парковке-1

До приезда на место правоохранителей студент повредил четыре транспортных средства. При задержании молодой человек оказал сопротивление.

Ущерб более 1200 рублей. В Минске пьяный студент прыгал по машинам на парковке-4

Кроме этого, ранее правонарушителем был поврежден и шеринговый велосипед. Этот поступок также попал в объектив телефона.

Общая сумма ущерба составила более 1 200 рублей.

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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