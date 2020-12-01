Ущерб более 1200 рублей. В Минске пьяный студент прыгал по машинам на парковке

Новости Беларуси. Пьяный студент прыгал по припаркованным автомобилям в одном из дворов Ленинского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В это время на мобильный его снимали друзья.
Новости Беларуси. Пьяный студент прыгал по припаркованным автомобилям в одном из дворов Ленинского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В это время на мобильный его снимали друзья.
До приезда на место правоохранителей студент повредил четыре транспортных средства. При задержании молодой человек оказал сопротивление.
Кроме этого, ранее правонарушителем был поврежден и шеринговый велосипед. Этот поступок также попал в объектив телефона.
Общая сумма ущерба составила более 1 200 рублей.