В Минске трое протестующих получили срок за нападение на милиционеров и повреждённый бус

Новости Беларуси. Срок получили трое протестующих за насилие над милиционерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Срок получили трое протестующих за насилие над милиционерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в августе на площади Независимости в Минске. В объективы камер попал момент нападения на сотрудников. Участники потасовки также повредили служебный автомобиль. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
Подозреваемые были задержаны. Суд Ленинского района Минска признал мужчин виновными. Обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы, а также обязали их возместить моральный вред на общую сумму 15 тысяч рублей. По ходатайству сотрудников ОМОНа деньги будут перечислены в центр детской онкологии.