В Минске трое протестующих получили срок за нападение на милиционеров и повреждённый бус

Новости Беларуси. Срок получили трое протестующих за насилие над милиционерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в августе на площади Независимости в Минске. В объективы камер попал момент нападения на сотрудников. Участники потасовки также повредили служебный автомобиль. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.