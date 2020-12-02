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В Минске трое протестующих получили срок за нападение на милиционеров и повреждённый бус

02 декабря 2020 10:54
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Новости Беларуси. Срок получили трое протестующих за насилие над милиционерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске трое протестующих получили срок за нападение на милиционеров и повреждённый бус-1

Инцидент произошел в августе на площади Независимости в Минске. В объективы камер попал момент нападения на сотрудников. Участники потасовки также повредили служебный автомобиль. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.  

В Минске трое протестующих получили срок за нападение на милиционеров и повреждённый бус-4

Подозреваемые были задержаны. Суд Ленинского района Минска признал мужчин виновными. Обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы, а также обязали их возместить моральный вред на общую сумму 15 тысяч рублей. По ходатайству сотрудников ОМОНа деньги будут перечислены в центр детской онкологии.  

# Акции протеста # происшествия # Фотофакт

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