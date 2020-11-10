На границе Беларуси задержали группу контрабандистов. В неё входил полицейский из Украины

Новости Беларуси. Брестские пограничники в Малоритском районе задержали граждан Беларуси 28 и 25 лет, а также 32-летнего гражданина Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчины пытались незаконно переправить через границу сигареты белорусского производства. Чтобы сделать это, контрабандисты пытались подкупить белорусского пограничника.

В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин Украины – действующий сотрудник украинской Национальной полиции. Несмотря на должность, житель соседней страны умышленно нарушил белорусскую границу для нелегального заработка.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета:

Организатором группы является другой гражданин Украины, который в настоящее время находится на территории сопредельного государства. Именно он разработал замысел и организовал исполнение всей преступной схемы. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.