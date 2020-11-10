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На границе Беларуси задержали группу контрабандистов. В неё входил полицейский из Украины

10 ноября 2020 10:47
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Новости Беларуси. Брестские пограничники в Малоритском районе задержали граждан Беларуси 28 и 25 лет, а также 32-летнего гражданина Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчины пытались незаконно переправить через границу сигареты белорусского производства.

Чтобы сделать это, контрабандисты пытались подкупить белорусского пограничника. 

На границе Беларуси задержали группу контрабандистов. В неё входил полицейский из Украины-1

В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин Украины – действующий сотрудник украинской Национальной полиции. Несмотря на должность, житель соседней страны умышленно нарушил белорусскую границу для нелегального заработка.

На границе Беларуси задержали группу контрабандистов. В неё входил полицейский из Украины-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета:
Организатором группы является другой гражданин Украины, который в настоящее время находится на территории сопредельного государства. Именно он разработал замысел и организовал исполнение всей преступной схемы. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

На границе Беларуси задержали группу контрабандистов. В неё входил полицейский из Украины-7

Задержан белорусскими пограничниками за незаконное пересечение границы.

С какой целью нарушили государственную границу Республики Беларусь?

С целью переброски сигарет из Беларуси в Украину.

За дачу взятки возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Антон Бычковский # Фотофакт

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