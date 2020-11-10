На границе Беларуси задержали группу контрабандистов. В неё входил полицейский из Украины
Новости Беларуси. Брестские пограничники в Малоритском районе задержали граждан Беларуси 28 и 25 лет, а также 32-летнего гражданина Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчины пытались незаконно переправить через границу сигареты белорусского производства.
Чтобы сделать это, контрабандисты пытались подкупить белорусского пограничника.
В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин Украины – действующий сотрудник украинской Национальной полиции. Несмотря на должность, житель соседней страны умышленно нарушил белорусскую границу для нелегального заработка.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета:
Организатором группы является другой гражданин Украины, который в настоящее время находится на территории сопредельного государства. Именно он разработал замысел и организовал исполнение всей преступной схемы. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.
– Задержан белорусскими пограничниками за незаконное пересечение границы.
– С какой целью нарушили государственную границу Республики Беларусь?
– С целью переброски сигарет из Беларуси в Украину.
За дачу взятки возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.