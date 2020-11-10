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Житель Бобруйска дома выращивал коноплю. 36-летний мужчина соорудил компактную ферму

10 ноября 2020 06:34
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Новости Беларуси. Компактную ферму для выращивания конопли обнаружили сотрудники наркоконтроля в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Палисадник с незаконной оранжереей организовал 36-летний местный житель.

Житель Бобруйска дома выращивал коноплю. 36-летний мужчина соорудил компактную ферму-1

Для успешного выращивания продукции «садовод» предусмотрел все необходимые моменты: растениям были предоставлены тепличные условия. Мужчина установил лампы, соорудил системы полива и вентиляции, следил за уровнем влажности.

Житель Бобруйска дома выращивал коноплю. 36-летний мужчина соорудил компактную ферму-4

В его доме нашли около пяти килограммов припрятанного зелья, в том числе изъяли 9 горшков с коноплей. Все предназначалось для дальнейшей реализации.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

# Наркотики # происшествия # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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