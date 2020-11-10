Житель Бобруйска дома выращивал коноплю. 36-летний мужчина соорудил компактную ферму

Новости Беларуси. Компактную ферму для выращивания конопли обнаружили сотрудники наркоконтроля в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Палисадник с незаконной оранжереей организовал 36-летний местный житель.

Для успешного выращивания продукции «садовод» предусмотрел все необходимые моменты: растениям были предоставлены тепличные условия. Мужчина установил лампы, соорудил системы полива и вентиляции, следил за уровнем влажности.