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Богомаз: ПВО РФ успешно отразила атаку ВСУ на нефтепровод «Дружба» в Брянской области

17 июня 2023 10:36
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В Брянской области российские зенитные подразделения сумели успешно пресечь атаку на нефтеперегонный комплекс «Дружба». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Ночью подразделения ПВО ВС РФ, дислоцированные в Новозыбковском горрайоне, отбили атаку ВСУ, в ходе которой удалось ликвидировать три беспилотника. 

Нефтепровод «Дружба» играет важнейшую роль в снабжении нефтью белорусских НПЗ и транспортировке нефти в Европу. Трубопровод начинается в Самарской области, пролегает через Брянск и раздваивается на две ветки – на север и юг. Он простирается через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию и Венгрию.

# Международная политика # Александр Богомаз

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