«Вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа». Задержан один из координаторов незаконных уличных акций

Новости Беларуси. В Минске милиционеры выявили одного из координаторов незаконных уличных акций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием их новых участников.
Выйти на него удалось после задержания 37-летнего уроженца столицы. Он рассказал о встрече с указанным мужчиной и его предложении собрать массовку для участия в акции протеста за деньги.
Выяснилось, что за день до этого «клиент» вербовщика освободился из мест лишения свободы. Координатор подошел к нему в одном из магазинов города.
Оперативники обнародовали видео допроса задержанного.
– Ко мне подошел человек лет 35 с рыжей бородой, рыжий сам. У него флаг был, завернут – бело-красно-белый. Говорит: «Человек 10-12, может, соберешь там». Я говорю: «В смысле – соберешь?» – «Чтобы приезжали сюда, на площадь». Я говорю: «Так они приедут. Они же просто так не поедут». – «Я тебе 60 рублей дам, может быть, сейчас даже. Побудь на митинге. Меня найдешь всегда в центре, возле центрального универсама».
Естественно, я ему говорю: «Ну, да, соберу». Заинтересован, так как деньги нужны.
Узнал, что я только освободился вчера. «Вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа. Бери, набирай. У тебя будет водка, у тебя будет всё».
– О каких функциях он вам говорил?
– Функции – собираться на площади, выкрикивать «Уходи». Выкрикивать лозунги и повторять за ними лозунги «Жыве Беларусь» и так далее. То есть они кричат, мы собираемся тоже группировкой и кричим.
Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка.