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«Вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа». Задержан один из координаторов незаконных уличных акций

22 августа 2020 15:32
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Новости Беларуси. В Минске милиционеры выявили одного из координаторов незаконных уличных акций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием их новых участников.  

Выйти на него удалось после задержания 37-летнего уроженца столицы. Он рассказал о встрече с указанным мужчиной и его предложении собрать массовку для участия в акции протеста за деньги.  

«Вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа». Задержан один из координаторов незаконных уличных акций-1

Выяснилось, что за день до этого «клиент» вербовщика освободился из мест лишения свободы. Координатор подошел к нему в одном из магазинов города.   

Оперативники обнародовали видео допроса задержанного.   

«Вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа». Задержан один из координаторов незаконных уличных акций-4

Ко мне подошел человек лет 35 с рыжей бородой, рыжий сам. У него флаг был, завернут – бело-красно-белый. Говорит: «Человек 10-12, может, соберешь там». Я говорю: «В смысле – соберешь?» – «Чтобы приезжали сюда, на площадь». Я говорю: «Так они приедут. Они же просто так не поедут». – «Я тебе 60 рублей дам, может быть, сейчас даже. Побудь на митинге. Меня найдешь всегда в центре, возле центрального универсама».  

Естественно, я ему говорю: «Ну, да, соберу». Заинтересован, так как деньги нужны.  

Узнал, что я только освободился вчера. «Вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа. Бери, набирай. У тебя будет водка, у тебя будет всё».  

«Вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа». Задержан один из координаторов незаконных уличных акций-7

– О каких функциях он вам говорил?  

– Функции – собираться на площади, выкрикивать «Уходи». Выкрикивать лозунги и повторять за ними лозунги «Жыве Беларусь» и так далее. То есть они кричат, мы собираемся тоже группировкой и кричим.  

Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка.

# Массовые беспорядки # происшествия # Фотофакт

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