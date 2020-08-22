В Минском районе из-за стиральной машины произошёл пожар в общежитии

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели обнаружили задымление на 3 этаже пятиэтажного общежития. Выяснилось, что в одной из комнат горит стиральная машина.

Подразделения МЧС вынесли из помещения квартиросъёмщика, с мужчиной всё хорошо. Также был эвакуирован 41 человек, включая 11 детей. Никто не пострадал.

В 2:40 пламя было потушено.