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В Минском районе из-за стиральной машины произошёл пожар в общежитии

22 августа 2020 07:49
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Новости Беларуси. Ночью 22 августа произошёл пожар в агрогородке Лесной Минского района.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели обнаружили задымление на 3 этаже пятиэтажного общежития. Выяснилось, что в одной из комнат горит стиральная машина.

В Минском районе из-за стиральной машины произошёл пожар в общежитии-1

Фото: МЧС Беларуси 

Подразделения МЧС вынесли из помещения квартиросъёмщика, с мужчиной всё хорошо. Также был эвакуирован 41 человек, включая 11 детей. Никто не пострадал.

В 2:40 пламя было потушено.

На неделе пожар случился в общежитии в Сморгони. Горел трёхколёсный велосипед – подробнее здесь.

# Пожар # происшествия

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