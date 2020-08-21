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Авария в Рогачёвском районе. Пассажира LADA из машины доставали спасатели

21 августа 2020 14:01
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Новости Беларуси. В Рогачёвском районе произошла авария с участием двух автомобилей.

Как сообщили в МЧС Беларуси, информация о лобовом столкновении Mazda и LADA возле агрогородка Лучин спасателям поступила 20 августа в 15:23. Пассажиру LADA понадобилась помощь, так как он оказался зажат в машине.

Авария в Рогачёвском районе. Пассажира LADA из машины доставали спасатели-1

Фото: МЧС Беларуси

Сотрудники МЧС деблокировали мужчину и передали бригаде скорой медицинской помощи. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водителей автомобилей доставили в больницу, не дожидаясь приезда спасателей.

На днях авария произошла на улице Плеханова в Минске. На капоте такси оказалась легковушка (подробнее здесь).

# Авария # происшествия # Фотофакт

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