Авария в Рогачёвском районе. Пассажира LADA из машины доставали спасатели

Новости Беларуси. В Рогачёвском районе произошла авария с участием двух автомобилей.

Как сообщили в МЧС Беларуси, информация о лобовом столкновении Mazda и LADA возле агрогородка Лучин спасателям поступила 20 августа в 15:23. Пассажиру LADA понадобилась помощь, так как он оказался зажат в машине.