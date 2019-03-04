Родственники опознали тело пропавшего Николая Бетени. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Тело пропавшего Николая Бетени было опознано родственниками. Продолжается расследование уголовного дела.

По информации УСК по Брестской области, 26-летний мужчина ушел из дома в Брестском районе первого января после празднования Нового года. С тех пор местонахождение мужчины было неизвестно.

Осуществлялись поисковые мероприятия отрядами из сотрудников милиции, военнослужащих, сотрудников МЧС, ОСВОД и добровольцев. Поиски не прекращались даже в неблагоприятных погодных условиях.

28 февраля тело мужчины было обнаружено в водоеме (читать далее).

Родственники Николая Бетени опознали его.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе осмотра погибшего был зафиксирован ряд телесных повреждений.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причинную связь повреждений с наступившей смертью мужчины.