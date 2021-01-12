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Восемь человек погибли при пожаре в Екатеринбурге. Среди жертв – ребёнок

12 января 2021 09:23
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Новости России. Восемь человек, в том числе ребенок, стали жертвами пожара в российском Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один подросток с многочисленными ожогами находится в больнице.

Восемь человек погибли при пожаре в Екатеринбурге. Среди жертв – ребёнок-1

Сильное возгорание произошло в жилом многоэтажном доме. На место прибыли пожарные и несколько машин скорой помощи. Из здания эвакуировали 90 человек. По словам жильцов, они проснулись от задымления.

Восемь человек погибли при пожаре в Екатеринбурге. Среди жертв – ребёнок-4

Среди вероятных причин пожара – неосторожное обращение с огнем либо проблемы с проводкой.

# Пожар в доме # происшествия # Фотофакт

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