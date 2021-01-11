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Авария в Минске. В ДТП на Сапёров пострадала несовершеннолетняя пассажирка

11 января 2021 14:38
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Новости Беларуси. 15-летняя пассажирка пострадала в ДТП на улице Саперов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь столкнулись два Citroen.

Авария в Минске. В ДТП на Сапёров пострадала несовершеннолетняя пассажирка-1

За рулем одного из авто находилась 36-летняя женщина, которая при повороте не уступила встречной машине. Девушку-пассажира госпитализировали.

Авария в Минске. В ДТП на Сапёров пострадала несовершеннолетняя пассажирка-4

Водители в момент ДТП были трезвы. По факту аварии проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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