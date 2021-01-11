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В Минске из общежития на Кульман эвакуировали 400 человек

11 января 2021 14:44
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Новости Беларуси. Пожар в общежитии № 1 на улице Кульман. Возгорание произошло в мусороприемной камере на первом этаже здания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске из общежития на Кульман эвакуировали 400 человек-1

В общежитии сработала система оповещения, благодаря которой еще до прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировали 400 человек, в том числе одного ребенка. Никто не пострадал.

Причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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