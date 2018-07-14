Прямой эфир

В Бресте парень напоролся на металлический штырь забора. Понадобилась помощь спасателей

14 июля 2018 13:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бресте мужчина напоролся на металлический штырь забора.

По информации МЧС, инцидент произошел рано утром 14 июля. На штыре забора висел молодой человек. По его словам, он гулял с друзьями и решил перелезть через забор на территорию вагонного депо «Брестского отделения Белорусской железной дороги».

24-летний мужчина не удержался, упал на забор и не смог выбраться. На место приехали медики, которые и вызвали сотрудников МЧС.

Пострадавший был снят с забора. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом «колотая рана левого бедра». Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Несколько лет назад норвежец застрял в туалете при попытке найти телефон друга (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Audi насмерть сбила мужчину на проспекте Независимости в Минске
14 июля 2018 11:17

Audi насмерть сбила мужчину на проспекте Независимости в Минске

Из-за грозового разряда молнии под Брестом сгорели 5 тонн соломы
14 июля 2018 10:28

Из-за грозового разряда молнии под Брестом сгорели 5 тонн соломы

Жительница Быховского района получила восемь лет колонии за избиение 3-месячного сына
14 июля 2018 08:03

Жительница Быховского района получила восемь лет колонии за избиение 3-месячного сына