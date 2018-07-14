В Бресте парень напоролся на металлический штырь забора. Понадобилась помощь спасателей

Новости Беларуси. В Бресте мужчина напоролся на металлический штырь забора.

По информации МЧС, инцидент произошел рано утром 14 июля. На штыре забора висел молодой человек. По его словам, он гулял с друзьями и решил перелезть через забор на территорию вагонного депо «Брестского отделения Белорусской железной дороги».

24-летний мужчина не удержался, упал на забор и не смог выбраться. На место приехали медики, которые и вызвали сотрудников МЧС.

Пострадавший был снят с забора. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом «колотая рана левого бедра». Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.