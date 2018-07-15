Им от 4 до 8 лет. В Лоевском районе в лесу нашли трёх потерявшихся детей

Новости Беларуси. В Лоевском районе сотрудник МЧС обнаружил трех детей, которые потерялись в лесу.

По информации МЧС, инцидент произошел ночью 15 июля. Поступила информация о том, что потерялись трое детей в лесном массиве у д. Алешковка.

Выяснилось, что, скорее всего, вечером предыдущего дня житель Беломорска приехал с детьми от 4 до 8 лет на отдых в лесной массив. Взрослый на велосипеде поехал искать лучшее место для кемпинга, оставив несовершеннолетних в машине. Мужчина заблудился, но смог выехать из леса в другом месте – у д. Димамерки. Там он и сообщил о том, что потерялись дети.

Незамедлительно были начаты поиски. Рано утром дети и автомобиль были обнаружены сотрудником МЧС.

Медпомощь детям не понадобилась.

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