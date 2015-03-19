Волковыск: 55-летний насильник сразу же после выхода из колонии напал на девочку

Новости Беларуси. Мужчина только что освободился из исправительной колонии и пробыл на свободе несколько часов.

Пресс-служба Гродненской Госавтоинспекции:

Освободившийся из исправительной колонии рецидивист (в последний раз судимый в 2012 году за развратные действия) пошел на новое преступление сексуального характера. Одно свое грязное дело до конца вчера не довел по не зависевшим от него причинам. На том одержимый не остановился и в отношении малолетней девочки гнусное совершил. На улице Жолудева задержал его наряд ГАИ, который обратил внимание на гражданина, схожего по приметам с разыскивавшимся.



В отношении 55-летнего уроженца Гродно возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 «Насильственные действия сексуального характера», которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.



С педофилами в Беларуси борются не только правоохранительные органы, но и обычные граждане, неравнодушные к проблеме. Например, общественное движение «Стоп ублюдки».

Активисты отслеживают подофилов в Интернете, общаются с ними под видом малолетних, а позже приходят на встречу...

Организация уже имеет свои филиалы во всех областных центрах страны. Но своих лиц и имен участники проекта не раскрывают – принцип сыска. Но один из них согласился в виде исключения дать интервью корреспондентам программы «Картина мира». Как остановить насилие, как уберечь своих детей и родных? (см.видео).