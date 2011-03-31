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Фукусима. Запретную зону вокруг «Фукусимы-1» предлагается расширить до 40 километров

31 марта 2011 08:21
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На аварийной АЭС «Фукусима-1» завершается подготовка к распылению специальной синтетической смолы. Она должна предотвратить дальнейшую утечку радиации.

В энергокомпании сообщили, что операция начнется в ближайшие часы и будет продолжаться около двух недель.

Пока из турбинных залов первого, второго и третьего реакторов продолжается откачка радиоактивной воды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Накануне было принято решение накрыть эти энергоблоки специальным куполом, который также должен помешать распространению радиоактивных частиц в атмосфере. Также принято решение расширить запретную зону. вокруг «Фукусимы» до 40 километров. Напомним, площадь Японии – 377 944 километров квадратных.

Фукусима. Работники станции готовятся накрыть 3 энергоблока «Фукусимы-1» куполами из специальной ткани

# Природные катаклизмы # Техногенные катастрофы

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