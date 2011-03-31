Наводнение в Таиланде. На островах Самуи, Панган и Тао заблокированы тысячи отдыхающих

К счастью, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Однако передвигаться в этих районах сейчас можно только на лодках или водных мотоциклах. Для эвакуации привлечены самолеты и корабли ВМС Таиланда.

На острове Самуи в некоторых районах полностью отключена электроэнергия, нет пресной воды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Власти просят жителей перебраться на возвышенности.

Напомним, сильное наводнение в королевстве вызвано сезоном дождей, который начался в этом году намного ранее обычного.