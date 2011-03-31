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Наводнение в Таиланде. На островах Самуи, Панган и Тао заблокированы тысячи отдыхающих

31 марта 2011 10:59
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К счастью, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Однако передвигаться в этих районах сейчас можно только на лодках или водных мотоциклах. Для эвакуации привлечены самолеты и корабли ВМС Таиланда.

На острове Самуи в некоторых районах полностью отключена электроэнергия, нет пресной воды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Власти просят жителей перебраться на возвышенности.

Напомним, сильное наводнение в королевстве вызвано сезоном дождей, который начался в этом году намного ранее обычного.

Наводнение в Таиланде. На островах Самуи, Панган и Тао заблокированы тысячи отдыхающих-1

Наводнение в Таиланде. На островах Самуи, Панган и Тао заблокированы тысячи отдыхающих-3

Наводнение в Таиланде. На островах Самуи, Панган и Тао заблокированы тысячи отдыхающих-5

Наводнение в Таиланде. На островах Самуи, Панган и Тао заблокированы тысячи отдыхающих-7

Наводнение в Таиланде. На островах Самуи, Панган и Тао заблокированы тысячи отдыхающих-9

Наводнение в Таиланде. На островах Самуи, Панган и Тао заблокированы тысячи отдыхающих-11

Наводнение в Таиланде. На островах Самуи, Панган и Тао заблокированы тысячи отдыхающих-13

Наводнение в Таиланде. На островах Самуи, Панган и Тао заблокированы тысячи отдыхающих-15

Наводнение в Таиланде. На островах Самуи, Панган и Тао заблокированы тысячи отдыхающих-17

Наводнение в Таиланде. На островах Самуи, Панган и Тао заблокированы тысячи отдыхающих-19

Наводнение в Таиланде. На островах Самуи, Панган и Тао заблокированы тысячи отдыхающих-21

Наводнение в Таиланде. На островах Самуи, Панган и Тао заблокированы тысячи отдыхающих-23

Наводнение в Таиланде. На островах Самуи, Панган и Тао заблокированы тысячи отдыхающих-25

Наводнение в Таиланде. На островах Самуи, Панган и Тао заблокированы тысячи отдыхающих-27

Наводнение в Таиланде. На островах Самуи, Панган и Тао заблокированы тысячи отдыхающих-29

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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