Война конкурентов среди поставщиков медоборудования. Подробности резонансного дела

Новости Беларуси. Когда война конкурентов топит всех участников процесса, и за что в Беларуси журналист может требовать вознаграждение в размере 5000 долларов? О расследованиях фактов коррупции при поставках медикаментов и оборудования говорили много, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из целей заказчиков была достигнута – резонанс после публикации был серьезный. Правда, у самого заказчика после этого появились проблемы с поставщиками. Впоследствии все вылилось в уголовное дело, а автор тех материалов сам оказался в числе подозреваемых. О медицинском пазле, который сложился неожиданным образом, в материале наших журналистов.

Вот этот материал появилась на одном известном сайте в январе 2019 года. Как и полагается при написании статьи, которая должна вызвать резонанс, громкий заголовок «Как в Беларуси зарабатывают на крови» и текст-разоблачение внутри: завышенные цены, коррупция при закупках и защита интересов государства. Не зная всей подноготной, автору можно аплодировать за смелость и журналистское расследование. Одно смущало – в статье одни конкретные поставщики препаратов и оборудования оказывались плохими, а другие как бы оставались в тени. Впоследствии выяснилось, что те самые «другие» и стояли за этой публикацией, и двигала ими вовсе не забота о донорах. Сами участники этой истории называют все войной конкурентов.

Участник уголовного процесса:

– Была передана часть суммы, но проговаривалась ли она перед ним Виктором Викторовичем, я не помню.

– Условия передачи второй части суммы?

– Вероятнее всего, они были озвучены. Что она будет передана после публикации. Целью данной статьи было отвлечение внимания конкурентов от нашего бизнеса и наших поставщиков за границей. Я полагаю, 5000 долларов.

Когда-то они работали вместе, затем разошлись. Банальная история учредителей одной компании. Рыльце в пушку, правда, было у обоих. Одни поставляли медпрепараты и технику по завышенным ценам, другие якобы не платили налоги. Но когда междоусобная война вышла на новый виток, решили подключить прессу.

– А вы не можете на биткоины кинуть, на кошелек, нет?

– Никогда с этим не работал.

– Ладно, бог с ним. У нас все-таки с вами на доверии.

– Смотрите. Это форма такая, совершенно обезличенная. Ни переводов, ничего нету. И мне бы не хотелось, чтобы меня как-то связывали с вами в каких-то этих вещах. А этого и видно не будет. Цель – дискредитировать конкурентов-поставщиков товаров медназначения.

Виктор Медведский, участник уголовного процесса, предприниматель:

На встрече я передал Сацуку всю информацию, которая у меня была, о продажах по завышенным ценам компании «Макофарм». Его это заинтересовало, и я ему предложил деньги в конце встречи. Итоговая сумма получилась 5000 долларов. А потом все стороны конфликта привлекли внимание силовиков. И вскрылись очень интересные подробности. За пять лет деятельности иностранного предприятия только сумма неуплаченного в бюджет налога на прибыль от реализации тех самых медпрепаратов и оборудования составила 8 миллионов рублей. Вскрылись и факты завышения стоимости товара в несколько раз. По делу, где обвиняемым выступал тот самый заказчик «разоблачительной статьи», проходят пять человек. На их имущество наложен арест, сам подозреваемый заключен под стражу.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:

Кроме того, в рамках производства следственных действий по уголовному делу были установлены факты использования отдельными подозреваемыми средств массовой информации для дискредитации конкурентов-поставщиков товаров медицинского назначения. По инициативе Виктора Медведского за денежное вознаграждение в размере 5000 долларов США Сергеем Сацуком, являющимся главным редактором электронной газеты «Ежедневник», была подготовлена и в январе текущего года размещена на сайте «Ежедневника» статья «Коррупция Минздрава: как в Беларуси зарабатывают на крови».