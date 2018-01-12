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Водитель выехал на встречную: несколько машин столкнулись на улице Ваупшасова в Минске

12 января 2018 08:17
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Новости Беларуси. Утром 12 января несколько автомобилей столкнулись на улице Ваупшасова в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель выехал на встречную: несколько машин столкнулись на улице Ваупшасова в Минске -1

Как сообщили в ГАИ Минска, водитель одной из машин, предварительно, за рулем была женщина, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с другим авто.

В утренний час-пик трафик на дороге загруженный. На аварийное препятствие не успел сманеврировать водитель еще одной машины. В результате аварии три человека госпитализированы с различными травмами. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-экспертная группа. Помощь прибывшего МЧС не понадобилась.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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