Кровля обрушилась внутрь дома. Семья погибла на пожаре в Лидском районе
Новости Беларуси. Супруги погибли во время пожара в Лидском районе.
По информации МЧС, трагедия случилась днем 11 января. В момент приезда пяти пожарных расчетов на место возгорания частный дом горел открытым пламенем. Кровля обрушилась внутрь дома.
В результате происшествия погибли 84-летний мужчина и 73-летняя женщина. Их тела были обнаружены на кровати в кухне.
Сейчас устанавливается причина пожара. Одна из главных версий – короткое замыкание электропроводки холодильника.
Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и имущество в помещении. Стены также были повреждены пожаром.
Страшный пожар произошел на неделе в Борисовском районе. Горел частный жилой дом.
Погибли пять мужчин, а два человека чудом смогли выбраться из полыхающего дома.
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