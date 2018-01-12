Кровля обрушилась внутрь дома. Семья погибла на пожаре в Лидском районе

Новости Беларуси. Супруги погибли во время пожара в Лидском районе.

По информации МЧС, трагедия случилась днем 11 января. В момент приезда пяти пожарных расчетов на место возгорания частный дом горел открытым пламенем. Кровля обрушилась внутрь дома.

В результате происшествия погибли 84-летний мужчина и 73-летняя женщина. Их тела были обнаружены на кровати в кухне.