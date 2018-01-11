Пилот мотодельтаплана разбился в Ушачском районе: подробности с места крушения
Новости Беларуси. Трагический случай произошел в Витебской области. Мотодельтаплан разбился в Ушачском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что все произошло в полукилометре от деревни Лутово.
СК о трагедии (здесь подробнее).
Анастасия Бут, СТВ:
Трагедия произошла в 17 часов вблизи деревни Лутово Ушачского района. Одноместный мотодельтаплан потерпел крушение, пилот погиб на месте, личность его пока не установлена.
Следователи продолжают работать на месте происшествия, им предстоит ответить на ряд вопросов: почему мужчина поднялся в небо в столь холодную погоду, кто он такой – местный житель или приезжий. И на главный вопрос: почему дельтаплан потерпел крушение.
Официальный комментарий следствие обещает дать 12 января.