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Пилот мотодельтаплана разбился в Ушачском районе: подробности с места крушения

11 января 2018 20:54
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Новости Беларуси. Трагический случай произошел в Витебской области. Мотодельтаплан разбился в Ушачском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что все произошло в полукилометре от деревни Лутово.

СК о трагедии (здесь подробнее).

Пилот мотодельтаплана разбился в Ушачском районе: подробности с места крушения-1

Анастасия Бут, СТВ:
Трагедия произошла в 17 часов вблизи деревни Лутово Ушачского района. Одноместный мотодельтаплан потерпел крушение, пилот погиб на месте, личность его пока не установлена.

Пилот мотодельтаплана разбился в Ушачском районе: подробности с места крушения-4

Следователи продолжают работать на месте происшествия, им предстоит ответить на ряд вопросов: почему мужчина поднялся в небо в столь холодную погоду, кто он такой – местный житель или приезжий. И на главный вопрос: почему дельтаплан потерпел крушение.

Официальный комментарий следствие обещает дать 12 января.

# происшествия # Фотофакт # Авиакатастрофа # Анастасия Бут

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