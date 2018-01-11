Пилот мотодельтаплана разбился в Ушачском районе: подробности с места крушения

Новости Беларуси. Трагический случай произошел в Витебской области. Мотодельтаплан разбился в Ушачском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что все произошло в полукилометре от деревни Лутово. СК о трагедии (здесь подробнее).

Анастасия Бут, СТВ:

Трагедия произошла в 17 часов вблизи деревни Лутово Ушачского района. Одноместный мотодельтаплан потерпел крушение, пилот погиб на месте, личность его пока не установлена.