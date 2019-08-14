В Ивановском районе девушка угнала автомобиль. Она хотела попрактиковать вождение
Новости Беларуси. 19-летняя девушка угнала автомобиль в Ивановском районе.
По информации УВД Брестского облисполкома, в дежурную часть поступило сообщение от жителя д. Лясковичи. Он рассказал, что его легковушку Audi угнали, а позже вернули на другое место.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Позже выяснилось, что угон совершила 19-летняя девушка. Она обучается в автошколе, поэтому, заметив у односельчанина во дворе автомобиль, решила отработать навыки вождения. Ночью девушка открыла машину при помощи отвертки и уехала кататься. Утром вернуть автомобиль на то же место не удалось, поэтому угонщица оставила машину вдоль дороги.
Фото: УВД Брестского облисполкома
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Угон транспортного средства», подозреваемую заключили под стражу.
В конце мая в Оршанском районе девятиклассник угнал и разбил машину (читать дальше).