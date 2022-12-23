«Водитель совершил наезд на двух пешеходов». Из-за гололёда в Гомеле произошла серия серьёзных ДТП

Новости Беларуси. Дождь, мокрый снег, туман и гололед. Декабрь продолжает удивлять белорусов переменчивой погодой, которая немало осложняет жизнь автолюбителям и инспекторам ГАИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снежная зима во многих регионах сменилась оттепелью, однако за ночь дорожное полотно покрывается льдом, что удлиняет тормозной путь машин. Участникам движения нужно быть предельно внимательными и избегать резких маневров. Несдержанный стиль вождения стал причиной ряда серьезных дорожно-транспортных происшествий в Гомеле. В центре города на пешеходном переходе автобус сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. К счастью, серьезных травм пенсионерка не получила.

Екатерина Родионова, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

В Гомеле произошло похожее дорожно-транспортное происшествие, где пострадали пешеходы. На остановке ЗИП, где, предварительно, не справился с управлением молодой водитель и выехал за пределы проезжей части на тротуар. Получили травмы три пешехода. Возбуждено уголовное дело. А также на улице Ильича в Гомеле также водитель совершил наезд на двух пешеходов, один из которых являлся несовершеннолетним. Также они были доставлены с травмами в медицинское учреждение.