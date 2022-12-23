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«Водитель совершил наезд на двух пешеходов». Из-за гололёда в Гомеле произошла серия серьёзных ДТП

23 декабря 2022 06:28
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Новости Беларуси. Дождь, мокрый снег, туман и гололед. Декабрь продолжает удивлять белорусов переменчивой погодой, которая немало осложняет жизнь автолюбителям и инспекторам ГАИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Водитель совершил наезд на двух пешеходов». Из-за гололёда в Гомеле произошла серия серьёзных ДТП-1

Снежная зима во многих регионах сменилась оттепелью, однако за ночь дорожное полотно покрывается льдом, что удлиняет тормозной путь машин. Участникам движения нужно быть предельно внимательными и избегать резких маневров. Несдержанный стиль вождения стал причиной ряда серьезных дорожно-транспортных происшествий в Гомеле. В центре города на пешеходном переходе автобус сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. К счастью, серьезных травм пенсионерка не получила.  

«Водитель совершил наезд на двух пешеходов». Из-за гололёда в Гомеле произошла серия серьёзных ДТП-4

Екатерина Родионова, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома:  
В Гомеле произошло похожее дорожно-транспортное происшествие, где пострадали пешеходы. На остановке ЗИП, где, предварительно, не справился с управлением молодой водитель и выехал за пределы проезжей части на тротуар. Получили травмы три пешехода. Возбуждено уголовное дело. А также на улице Ильича в Гомеле также водитель совершил наезд на двух пешеходов, один из которых являлся несовершеннолетним. Также они были доставлены с травмами в медицинское учреждение. 

«Водитель совершил наезд на двух пешеходов». Из-за гололёда в Гомеле произошла серия серьёзных ДТП-7

Подобные ситуации еще раз подтверждают – пешеходам нельзя забывать о собственной безопасности. В темное время суток носить фликер, а на переходах обязательно убедиться в полной остановке автомобилей, прежде чем пересекать дорогу.  

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# ДТП # происшествия # Екатерина Родионова # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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