Водитель Opel сбил велосипедистку на Одинцова

Новости Беларуси. ДТП на Одинцова. 51-летний водитель Opel сбил велосипедистку на пешеходном переходе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мужчина ехал со стороны улицы Тимошенко в направлении Скрипникова и при повороте направо на перекрестке улиц Одинцова и Лобанка, вероятно, не заметил велосипедистку.

Женщина пересекала дорогу на зеленый свет. Пострадавшая госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.