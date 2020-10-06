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Водитель Opel сбил велосипедистку на Одинцова

06 октября 2020 14:17
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Новости Беларуси. ДТП на Одинцова. 51-летний водитель Opel сбил велосипедистку на пешеходном переходе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель Opel сбил велосипедистку на Одинцова-1

Мужчина ехал со стороны улицы Тимошенко в направлении Скрипникова и при повороте направо на перекрестке улиц Одинцова и Лобанка, вероятно, не заметил велосипедистку.

Женщина пересекала дорогу на зеленый свет. Пострадавшая госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Евгений Поболовец # Фотофакт

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